24.05.2021 (20:30)

Команда Северного флота выиграла чемпионат ВС РФ по баскетболу

В Воронеже на базе ВУНЦ ВВА завершился чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по баскетболу.

По итогам соревнований лучшей стала команда Северного флота, которая в финале выиграла у ВУНЦ ВВА-1 со счетом 69:51.

В матче за бронзовые награды представители Южного военного округа со счетом 89:74 обыграли военнослужащих Восточного военного округа.

Соревнования прошли в интересной и красивой борьбе. Участники чемпионата высоко оценили качество проведения соревнований и отличное судейство.

Всего в этом году в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие 101 спортсменов-военнослужащих, представляющих 9 команд – ВУНЦ ВВС-1, ВУНЦ ВВС-2, ЮВО, ВВО, ЗВО, СФ, ВМФ, ВА ВКО, ВКС.

Лучшим разыгрывающим чемпионата ВС РФ признан Сергей Харсеев (ВУНЦ ВВА-1), лучшим нападающим – Андрей Сивков (Северный флот), лучшим защитником – Кирилл Бирюков (ЮВО), лучшим центровым – Денис Слюсарев (ВУНЦ ВВА-1).

Самым результативным игроком стал Василий Курбатов (Северный флот).

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