24.05.2021 (20:15)

В Северной столице стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой

Сегодня на ледовой арене спортивного Дворца «Хоккейный» филиала ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею с шайбой.

«Уважаемые участники соревнований, вот и наступил тот день, когда мы с вами возобновляем проведение чемпионатов Вооруженных Сил Российской Федерации по хоккею. Я желаю вам удачи, пусть победит сильнейший!» - сказал в своем приветственном слове главный судья соревнований полковник Виктор Егоров.

Торжественное мероприятие завершилось традиционным символическим вбрасыванием, с участием почетных гостей и капитанов команд.

После церемонии открытия стартовал групповой этап чемпионата. На лед вышли команды Воздушно-космических Сил и Военно-морского флота.

В период с 24 по 29 мая награды чемпионата ВС РФ по хоккею разыграют 10 команд - Западного, Центрального, Восточного, Южного военных округов, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных войск, Северного флота и Инженерных войск. Всего в соревнованиях примут участие 190 военнослужащих.

Чемпионат будет проходить в течение шести дней и завершится финальными матчами 29 мая.

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