24.05.2021 (18:30)

Лучшими на международном фестивале научных идей «Старт в науку» стали воспитанники Санкт-Петербургского СВУ

В общем командном зачете международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» самыми оригинальными и прорывными стали работы воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации вручил победителям Кубок фестиваля, который уже сегодня отправится в Северную столицу.

«Важнее всех результатов тот бесценный опыт, который получил каждый из вас при подготовке конкурсной работы или исследовательского проекта. И пусть участие в фестивале для каждого из вас станет заявкой на успех в следующих интеллектуальных состязаниях», – обратился к участникам на церемонии закрытия генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он добавил, что из года в год фестиваль расширяет международные границы, привлекая новых участников. В этом году лучшие воспитанники учебных заведений государств СНГ – Армении, Белоруссии и Таджикистана продемонстрировали блестящую подготовку в различных областях знаний, желание познать новое и победить.

«Талантливая, нестандартно мыслящая молодежь, способная выдвигать самые смелые идеи и реализовывать их это залог технологического роста и укрепления обороноспособности государств Содружества», – отметил начальник Главного управления кадров Минобороны России Виктор Горемыкин.

Второе место по итогам международного фестиваля «Старт в науку» заняли работы воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», на третьей строчке итогового рейтинга оказалась команда Московского суворовского военного училища.

В свою очередь, начальник главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, комментируя итоги конкурсных испытаний отметил, что научная и творческая работа на этом не останавливается и пожелал всем участникам продолжить свою исследовательскую деятельность.

«Как председатель жюри фестиваля выражаю слова благодарности организаторам и членам жюри за проделанную работу, честное судейство и внимательное отношение к новому пополнению будущей научной элиты России и стран СНГ. А юным новаторам желаю будущих ярких побед и новых научных достижений в области создания разработок и технологий, обеспечивающих мир и безопасность» - заключил генерал-майор Андрей Гончаров, обращаясь к конкурсантам.

Отдельно были отмечены победители по номинациям «За оригинальность проблемы и ее решение» - суворовец Уссурийского суворовского военного училища Едаменко Михаил с работой на тему «Фразеологизмы военного происхождения». В номинации «За авторский вклад в раскрытие избранной темы» - суворовец Санкт-Петербургского суворовского военного училища Алматов Александр с работой «Город жил… Культурная жизнь блокадного Ленинграда» и другие.

Помимо этого, членами жюри Фестиваля принято решение наградить дебютантов памятным дипломом «Дебютант Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку». Добро пожаловать в научную семью» Военно-спортивный лицей имени Монте Мелконяна Министерства обороны Республики Армения, Военный лицей имени генерал-майора Мастибека Тошмухаммадова Министерства обороны Республики Таджикистан, Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», Филиал Нахимовского военно-морского училища г. Калининград, а также Минское суворовское училище.

«Хотел бы поблагодарить вас за интерес к мероприятию, пожелать не останавливаться на достигнутом, продолжать инициировать новые идеи, заглядывать за пределы досягаемого и опережать время, а мы всегда поддержим ваши начинания», – обратился к участникам фестиваля генерал-полковник Горемыкин в заключении мероприятия.

По итогам мероприятия победители и призеры будут включены в базу данных одаренных детей Военного инновационного технополиса «ЭРА» для их дальнейшего научного сопровождения, а наиболее интересные проекты будут отобраны для демонстрации на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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