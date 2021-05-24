24.05.2021 (19:45)

В финальном этапе конкурса «Центр управления-2021» команда 12-го Главного управления Минобороны России показала высокие результаты и заняла призовые места

В ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Центр управления» среди дежурных смен и специалистов центров (пунктов) управления военных округов, Северного флота, видов и родов войск, проведённого с 17 по 21 мая в Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого в Санкт-Петербурге приняла участие команда 12-го Главного управления Минобороны России.

В состав команды вошли девять военнослужащих, в том числе одна женщина.

По итогам соревнований команда 12-го ГУ МО заняла первые места в номинациях «Лучшая дежурная смена» и «Лучший специалист УПД». Кроме того, участницей команды — старшим лейтенантом А. Шумаковой — показан лучший результат среди женщин-военнослужащих по огневой подготовке.



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