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24.05.2021 (20:00)

В Ленинградской области пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей

С 24 по 26 мая на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Красном Селе (Ленинградская обл.) пройдут всеармейские соревнования «Военно-полевой госпиталь». В них примут участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сегодня в учебном центре академии состоялось торжественное открытие соревнований, в котором принял участие заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев.

В состязаниях примут участие более 120 военнослужащих, которым предстоит пройти этапы по развертыванию, оборудованию и организации работы полевого госпиталя.

Участники команд продемонстрируют профессиональные навыки с использованием симуляционного оборудования — проведение сердечно-легочной реанимации, внутривенное введение лекарственного вещества, наложение повязок и шин, коникотомия, проведение дренирования плевральной полости.

Соревнования по развертыванию и организации военно-полевых госпиталей проводятся впервые.

В этот же день начнется основной этап тактико-специального учения «Очаг-2021». Курсанты и слушатели академии отработают вопросы оказания медицинской помощи на поле боя, а также оказания помощи и эвакуации раненых и больных, начиная с медицинского взвода и заканчивая отдельным медицинским батальоном.

В учении будут задействованы вертолеты, оснащенные медицинскими модулями, на которых будут отрабатываться вопросы авиационной эвакуации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ)
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