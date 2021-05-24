24.05.2021 (19:30)

Курсанты Вольского филиала Военной академии МТО приняли участие в торжественной встрече ретропоезда «Воинский эшелон»

Курсанты Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва приняли участие в торжественной встрече ретропоезда «Воинский эшелон», который прибыл на станцию Сенная Вольского района Саратовской области.

«Воинский эшелон» — это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военно-исторического общества. Он сформирован из двух действующих паровозов серии Эр и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны.

В числе экспонатов — танк Т-34-76, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица Д-1. Также в состав ретропоезда включена сценическая платформа, вагон-теплушка и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Для участников мероприятия, военнослужащих и членов их семей, была организована экскурсия по выставке военной техники, а на платформе состоялся праздничный концерт художественных коллективов города, военного духового оркестра и художественной самодеятельности творческих коллективов Вольского филиала Военной академии МТО. В их исполнении прозвучали песни военных лет и современные произведения военно-патриотической тематики.

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