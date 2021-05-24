24.05.2021 (19:15)

Структурные подразделения ДОСААФ Липецкой области организуют сборы десятиклассников

Структурные подразделения ДОСААФ Липецкой области по традиции организуют сборы для учащихся десятых классов.

В рамках сборов юноши осваивают основы воинской службы. Для них организованы стрельбы из пневматической винтовки и экскурсии по учебным классам, а во время проведения «последних звонков» — награждение отличившихся юных воспитанников оборонного общества.

Самыми интересными для ребят в этом году по традиции стали экскурсии в учебный центр ДОСААФ Липецкой области, местное отделение оборонного общества города воинской славы Ельца, комнаты боевой славы и музей тербунской автошколы ДОСААФ.

На базе учебного центра 10-классники ознакомились с автомобилями, на которых проходят подготовку к армейской службе допризывники, парашютной техникой и подготовкой радистов. Местное отделение в Ельце познакомило школьников с образцами современного оружия и оружия времен Великой Отечественной войны, а в Тербунах учащиеся школ получили знания о военной истории района.

В минувшую субботу для выпускников школ региона прозвучал «последний звонок». В 12 школах Липецкой области благодарности председателя регионального отделения ДОСААФ «За активную военно-патриотическую работу и высокие спортивные достижения» представители аппарата регионального отделения и руководители структурных подразделений областной оборонной организации вручили 53 учащимся и четырем педагогам.

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