24.05.2021 (17:45)

Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку Санкт-Петербургской академии Следственного комитета

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Военные специалисты с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ обработали свыше 1000 квадратных метров территории вуза (КПП, дорожек и площадок вокруг объектов, строевого плаца, фасадов зданий и исторических экспонатов). Внутри зданий академии была проведена дезинфекция помещений и контактных предметов: дверей, столов, стульев, перил.

Обработка выполнялась с применением специального раствора ДТС-ГК, состоящего на 2/3 из гипохлорита кальция и являющегося безопасным для человека.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ЗВО постоянно проводят спецобработку районов расположения войск, пунктов постоянной дислокации, мест компактного проживания военнослужащих и учебных заведений Минобороны России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице