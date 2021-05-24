24.05.2021 (17:45)
Специалисты РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации.
Военные специалисты с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ обработали свыше 1000 квадратных метров территории вуза (КПП, дорожек и площадок вокруг объектов, строевого плаца, фасадов зданий и исторических экспонатов). Внутри зданий академии была проведена дезинфекция помещений и контактных предметов: дверей, столов, стульев, перил.
Обработка выполнялась с применением специального раствора ДТС-ГК, состоящего на 2/3 из гипохлорита кальция и являющегося безопасным для человека.
Военнослужащие подразделений РХБ защиты ЗВО постоянно проводят спецобработку районов расположения войск, пунктов постоянной дислокации, мест компактного проживания военнослужащих и учебных заведений Минобороны России.