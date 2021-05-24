24.05.2021 (17:30)

В Военном технополисе «ЭРА» завершился фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку»

Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин закрыл фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку».

В этом году фестиваль проводился в онлайн-режиме, а базовой площадкой проведения, по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, стал Военный инновационный технополис «ЭРА». Несмотря на удаленный режим, фестиваль проводился в международном формате. Свои работы представили воспитанники довузовских образовательных организаций стран-участниц Содружества Независимых Государств — Армении, Белоруссии и Таджикистана.

«Сегодня здесь, в Военном инновационном технополисе «ЭРА», мы подводим итоги одного из самых интересных и увлекательных интеллектуальных состязаний воспитанников государств СНГ», — сказал начальник Главного управления кадров Минобороны России.

Он отметил, что основная цель мероприятия — это привлечение талантливой и инициативной молодежи в исследовательскую и проектную деятельность, развитие инновационных отраслей науки и техники.

«Выявление и поддержка молодых талантов — это еще и важный аспект предпрофессиональной подготовки воспитанников довузовских учебных заведений. Мы очень дорожим яркими звездочками, появляющимися на горизонте военной науки», — отметил на церемонии закрытия фестиваля Виктор Горемыкин.

Начальник Главного управления кадров Минобороны России добавил, что проведение фестиваля на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» подчеркивает преемственность научно-технического творчества, символизирует передачу эстафеты научных знаний от признанных деятелей науки воспитанникам довузовских образовательных учреждений.

«Теперь технополис ЭРА стал постоянной площадкой проведения фестиваля «Старт в науку», — подчеркнул Виктор Горемыкин.

Участниками фестиваля стали более 400 научно-исследовательских и проектных работ в сферах нано- и биотехнологий, информационных наук, проблем исчерпаемости природных ресурсов и других. Фестиваль проводится ежегодно с 2015 года среди воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ. В этом году от довузовских учреждений Минобороны России свои работы на конкурс прислали около 400 воспитанников из 32 училищ.

В состав жюри фестиваля вошли 12 докторов и 20 кандидатов наук. Работы участников оценивались по таким критериям, как актуальность темы исследования, уровень ознакомления с современным состоянием проблемы, степень новизны методов и подходов, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Авторы лучших работ и призеры фестиваля станут участниками Международного военно-технического форума «Армия-2021», а также будут включены в базу одаренных детей Военного инновационного технополиса «ЭРА» для их дальнейшего научного сопровождения.

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