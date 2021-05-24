24.05.2021 (15:50)

Личный состав Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко принял участие в реконструкции Невской битвы

23 мая курсанты Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко, проходящие обучение по программе военно-морской подготовки, приняли участие в реконструкции Невской битвы. Мероприятие состоялось в рамках празднования в городе Краснодаре 800-летия со Дня рождения святого князя Александра Невского.

Один из курсантов, принимавших участие в реконструкции, отметил: «Личность князя Александра Невского в истории России сложно переоценить. Выдающийся полководец, государственный деятель, пример самоотверженности и служения своему Отечеству. В ходе подготовки к реконструкции было очень интересно узнать подробности из жизни этого героя, его подвиги. Атмосфера сегодняшнего мероприятия была максимально приближена к той эпохе: шлемы, кольчуги, мечи. Это позволило нам соприкоснуться с духом победы русского воинства и проникнуться героической страницей прошлого».

Историческая реконструкция была подготовлена силами студентов ВУЗов столицы Кубани, среди которых были и курсанты КВВУ. Местом проведения театрализованного представления стал открытый участок берега реки Кубань в Юбилейном микрорайоне.

Курсантам в этой постановке была отведена роль «Шведских рыцарей». Такой выбор был обусловлен наличием у них опыта управления водными судами. Согласно сценария, ход реконструированных событий в точности повторял ключевые моменты сражения 1240 года. «Шведские рыцари» на восьмивесельных лодках-ялах, которыми управляли курсантами училища, прибыли на место событий. После их высадки на берег, неприятельский лагерь атаковало русское воинство во главе с Александром Невским. В ходе скоротечного сражения, под бурные аплодисменты зрителей, неприятель был разгромлен.

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