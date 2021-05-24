Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2021 (17:15)

В Санкт-Петербурге метеорологи Ленинградского объединения ВВС и ПВО обсудили современные методы прогнозирования погоды

В Санкт-Петербурге на базе авиаполка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершился учебно-методический сбор со специалистами метеорологических подразделений соединений и воинских частей.

До военнослужащих довели основные требования к организации и осуществлению метеорологического обеспечения соединений и воинских частей в современных условиях.

В ходе теоретической части сбора были проведены инструкторские занятия по порядку взаимодействия метеорологических подразделений с организациями и учреждениями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, в докладах начальников метеорологических служб был проведён анализ метеорологического обеспечения полётов авиации на аэродромах объединения, детально рассмотрен вопрос подачи заявок на привлечение к штормовому оповещению метеорологических подразделений авиационных воинских частей, подведены итоги проведенной работы за зимний учебный период.

На практике участники сбора ознакомились с особенностями эксплуатации аэродромного метеорологического радиотелеметрического информационно-измерительного комплекса АМРИИК-1 (МП) и комплексной радиотехнической аэродромной метеорологической станции КРАМС-2.

Сбор прошёл под руководством начальника метеорологической службы объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Свыше 400 военнослужащих прибыли в общевойсковую армию ЗВО после сдачи выпускных экзаменов в Окружном учебном центре
На территории бригады управления общевойсковой армии ЗВО состоялось торжественное открытие аллеи славы «Воинам связистам»
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО обучатся форсированию водных преград и штурму береговых укреплений
В ходе всеармейского конкурса среди подразделений войсковой ПВО выявили лучших воинов-спортсменов

Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false