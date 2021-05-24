24.05.2021 (17:15)

В Санкт-Петербурге метеорологи Ленинградского объединения ВВС и ПВО обсудили современные методы прогнозирования погоды

В Санкт-Петербурге на базе авиаполка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа завершился учебно-методический сбор со специалистами метеорологических подразделений соединений и воинских частей.

До военнослужащих довели основные требования к организации и осуществлению метеорологического обеспечения соединений и воинских частей в современных условиях.

В ходе теоретической части сбора были проведены инструкторские занятия по порядку взаимодействия метеорологических подразделений с организациями и учреждениями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, в докладах начальников метеорологических служб был проведён анализ метеорологического обеспечения полётов авиации на аэродромах объединения, детально рассмотрен вопрос подачи заявок на привлечение к штормовому оповещению метеорологических подразделений авиационных воинских частей, подведены итоги проведенной работы за зимний учебный период.

На практике участники сбора ознакомились с особенностями эксплуатации аэродромного метеорологического радиотелеметрического информационно-измерительного комплекса АМРИИК-1 (МП) и комплексной радиотехнической аэродромной метеорологической станции КРАМС-2.

Сбор прошёл под руководством начальника метеорологической службы объединения.

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