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24.05.2021 (17:00)

Золотую медаль в чемпионате Уральского федерального округа по боксу завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА

В выходные в Сургуте завершился чемпионат Уральского федерального округа по боксу среди мужчин 19 – 40 лет, посвящённый памяти Павла Малаховского. В десяти весовых категориях за звание лучших соревновались сильнейшие боксёры из Ямало-Ненецкого автономного округа, Югры, Челябинской, Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Состязания стали отборочным этапом на чемпионат России по боксу, который стартует в августе в городе Кемерово.

В весовой категории 69 кг Дмитрий Захаров из Нижневартовска, рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара), завоевал золотую медаль, одержав в финале чистую победу со счетом 5:0 над соперником из Челябинской области Эдуардом Габитовым.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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