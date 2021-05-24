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24.05.2021 (16:45)

Команда морских пехотинцев Балтийского флота убыла во Владивосток для участия в конкурсе «Морской десант–2021»

Команда морской пехоты Балтийского флота завершила курс интенсивной подготовки к конкурсу «Морской десант» в рамках АрМи-2021 и убыла во Владивосток для участия во всеармейских состязаниях.

Завершающий этап подготовки «черные береты» в течение месяца провели на полигоне Хмелевка в Калининградской области, где в распоряжении морских пехотинцев был тренировочный комплекс, который включает в себя весь набор препятствий, предусмотренный программой соревнований. В частности, военнослужащие преодолевали полосу разведчика, «тропу выживания», совершенствовали навыки владения оружием, отрабатывали вождение бронетранспортеров БТР-82А с преодолением различных препятствий — колейного моста, рва и др.

Всего в подготовительных мероприятиях принимало участие более 40 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники.

Всеармейский конкурс по профессиональной выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» пройдет в рамках Армейских международных игр–2021 на полигонах Тихоокеанского флота Горностай и Бамбурово в первой декаде июня.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , АрМИ , Морской десант
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