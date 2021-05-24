24.05.2021 (16:30)

На Алтае тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» посетило более 15 тыс. человек



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Алтае тематический поезд акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!» посетило более 15 000 человек

На Алтае тематический поезд военно-патриотической акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» посетило более 15 тыс. человек. Эшелон прибыл на станцию железнодорожного вокзала в город Барнаул. На перроне под музыкальное сопровождение военного духового оркестра прошла торжественная встреча железнодорожного состава с традиционным поднесением хлеба и соли.

Во встрече участвовали: командир мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) полковник Олег Курыгин, командир ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков, военный комиссар Алтайского края полковник Марат Усманов. На митинге выступили начальник эшелона полковник Павел Олексюк, представители правительства Алтайского края и городской администрации, депутаты, юнармейцы.

Гости акции почтили минутой молчания воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, а затем приступили к осмотру экспонатов передвижной выставки. В 17 тематических вагонах барнаульцы и гости города смогли ознакомится с интерактивными выставками и экспонатами, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии. Большой интерес у жителей Алтайского края вызвали образцы современной военной техники: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики: бронеавтомобили «Хаммер» и «Пантера».

На железнодорожном вокзале также был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий смог узнать для себя полезную информацию и проконсультироваться.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы — армия страны! Мы армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице