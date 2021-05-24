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24.05.2021 (16:15)

В Баренцевом море корабли Северного флота приняли участие в межвидовом учении

В Баренцевом море корабли Северного флота во главе с тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» приняли участие в межвидовом учении. В нём было задействовано более 10 тральщиков, малых противолодочных и ракетных кораблей, подводные лодки, вертолёты и самолёты противолодочной авиации, а также военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсантами Кольской флотилии разнородных сил.

Учение началось на выходе из главной базы Северного флота – Североморска в Кольский залив. Первым делом военные моряки отработали проход кораблей по протраленному от мин фарватеру и отразили атаку условных диверсантов на быстроходных лодках. Для ведения огня по противнику на верхней палубе крейсера «Пётр Великий» были расставлены морские пехотинцы и военнослужащие подразделения охраны корабля.

В море корабли отработали маневрирование в составе походного ордера, выполнили поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27 и самолётами Ил-38. Для поиска подводной лодки экипаж вертолёта использовал опускаемую гидроакустическую станцию, а самолёт выполнил постановку барьера из гидроакустических буёв.

Учение прошло в ближней морской зоне под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева. По выполнении поставленных задач корабли и подводные лодки прибыли в основные пункты базирования.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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