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24.05.2021 (16:00)

В Воронежской области экипажи истребителей МиГ-31 и Су-34 Западного военного округа провели дозаправку топливом в воздухе

В Воронежской области на базе авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа состоялась тренировка экипажей истребительной авиации по дозаправке топливом в воздухе.

В качестве самолета-носителя топлива выступил самолёт-заправщик Ил-78.

Экипажи звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 вышли в район встречи с воздушным танкером на высоте от 2 до 5 тыс. метров при скорости 600 км/ч. и произвели дозаправку.

Кроме того, для выполнения задачи с аэродрома постоянного базирования в Тверской области совершила перелет пара истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Всего в ходе тренировки состоялось более 20 самолетовылетов и около 50 контактов с воздушным топливозаправщиком для дозаправки.

Самолет-танкер Ил-78 имеет взлетную массу 190 тонн, имеет возможность осуществлять дозаправку до 65 тонн на удалении 100 км от аэродрома вылета и 32-36 тонн при удалении в 2,5 тыс. км.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Западный военный округ
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