24.05.2021 (15:00)

Международный этап конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда» пройдет в Китайской Народной Республике

В Ярославской области на полигоне Песочное состоялась церемония открытия всеармейского конкурса «Безопасная среда» среди лучших экипажей радиационной, химической и биологической разведки.

«Из 12 команд-участников выберем лучших, которые представят Российскую Федерацию на территории Китая», – заявил, открывая соревнования, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Победители всероссийских соревнований будут отстаивать честь Российской армии на конкурсе «Безопасная среда» VII Армейских Международных игр, которые состоятся в августе 2021 года в Китае.

Справочно:

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов: «индивидуальной гонки», «огневой подготовки», «эстафеты», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют все препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку.

Полигон учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. стал первым в стране полигоном международного уровня для экстремального вождения бронемашин и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия.

В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

Всеармейскому турниру предшествовали отборочные этапы конкурса. I этап проходил в соединениях и воинских частях, II этап – в объединениях, а III – в видах и родах войск ВС РФ, в военных округах, на Северном флоте.

В отборочных состязаниях, которые проводились с февраля по май 2021года, приняли участие более 2000 военнослужащих и свыше 800 единиц специальной техники.

Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» завершится 29 мая на полигоне Песочное учебного центра Военной академии, расположенной на границе Костромской и Ярославской областей.

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