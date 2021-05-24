24.05.2021 (15:45)

В Борисоглебске прошли праздничные мероприятия, посвященные 50-летию учебного авиационного полка

В Воронежской области на аэродроме Борисоглебск прошли праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Борисоглебского учебного авиаполка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

В ходе мероприятий состоялось торжественное построение личного состава полка с поощрением отличившихся военнослужащих, посещение музея и возложение цветов к мемориальному комплексу.

В мероприятии приняли участие командный состав Краснодарского ВВАУЛ, ветераны Борисоглебского учебного авиационного полка, представители городской администрации, участники юнармейского движения.

Кульминацией мероприятия стало выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В ходе воздушного показа летчики ВКС выполнили групповой пилотаж в составе шести экипажей, парный, встречный и одиночный пилотаж.

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