24.05.2021 (15:30)
Свыше 400 военнослужащих прибыли в общевойсковую армию ЗВО после сдачи выпускных экзаменов в Окружном учебном центре
Свыше 400 военнослужащих прибыли в общевойсковую армию Западного военного округа после успешной сдачи выпускных экзаменов в Окружном учебном центре подготовки младших специалистов в городе Сертолово Ленинградской области.
Курсанты окружного учебного центра завершили 4-месячную подготовку по специальностям механика-водителя, наводчика-оператора и командира танков Т-72Б3 и Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А. Обучение также завершили специалисты войск связи, разведки и материально-технического обеспечения.
Окружной учебной центр подготовки младших специалистов оборудован современными динамическими тренажёрами-симуляторами, мультимедийным оборудованием и машинодромом со специальными камерами, датчиками позиционирования и контроля, позволяющими инструкторам в режиме в реального времени контролировать курсантов.
По завершении курса подготовки молодые специалисты провели контрольные стрельбы, в ходе которых поразили свыше 1,5 тыс. мишеней на расстоянии более 1,6 тыс. м.