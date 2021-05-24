24.05.2021 (15:30)

Свыше 400 военнослужащих прибыли в общевойсковую армию ЗВО после сдачи выпускных экзаменов в Окружном учебном центре

Свыше 400 военнослужащих прибыли в общевойсковую армию Западного военного округа после успешной сдачи выпускных экзаменов в Окружном учебном центре подготовки младших специалистов в городе Сертолово Ленинградской области.

Курсанты окружного учебного центра завершили 4-месячную подготовку по специальностям механика-водителя, наводчика-оператора и командира танков Т-72Б3 и Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А. Обучение также завершили специалисты войск связи, разведки и материально-технического обеспечения.

Окружной учебной центр подготовки младших специалистов оборудован современными динамическими тренажёрами-симуляторами, мультимедийным оборудованием и машинодромом со специальными камерами, датчиками позиционирования и контроля, позволяющими инструкторам в режиме в реального времени контролировать курсантов.

По завершении курса подготовки молодые специалисты провели контрольные стрельбы, в ходе которых поразили свыше 1,5 тыс. мишеней на расстоянии более 1,6 тыс. м.

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