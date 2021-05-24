24.05.2021 (14:45)

Из Дагестана и Кабардино-Балкарии самолетом ВТА и железнодорожным транспортом отправились в войска более 200 призывников

Более 200 призывников из Дагестана и Кабардино-Балкарии отправились в соединения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации. На республиканском сборном пункте Республики Дагестан были укомплектованы команды, направленные в войска Восточного и Южного военных округов для прохождения военной службы. В воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Восточной Сибири и Забайкалья, новобранцы отправились самолетом военно-транспортной авиации Ил-76. Другая часть молодого пополнения убыла железнодорожным транспортом для комплектования воинских частей, дислоцированных на Кубани.

Накануне все команды призывников прошли экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Заболевших среди них выявлено не было. Призывников обеспечили вещевым имуществом, банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками, перчатками, а также несессерами, в комплект которых входят антисептические средства для обработки рук и средства личной гигиены.

В ходе мероприятий весеннего призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО). Сборные и призывные пункты обеспечены необходимым медицинским имуществом и тест-системами. Все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию.

Кроме того, по прибытии к месту службы призывники смогут пройти вакцинацию от COVID-19. С этой целью в медицинских учреждениях ЮВО для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Всего с территории республики Дагестан в ходе весеннего 2021 года призыва будет направлено в войска порядка 3 тыс. граждан.

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