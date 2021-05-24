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24.05.2021 (14:30)

В Новосибирске в рамках всеармейского конкурса «Отличники войсковой-разведки» его участники приступили к индивидуальным стрельбам

На всеармейском этапе конкурса «Отличники войсковой-разведки-2021», который проходит на полигоне Кольцово в Новосибирской области, стартовал IV этап соревнований, где участники в индивидуальном зачете должны продемонстрировать навыки стрельбы из штатного оружия.

В первый день проведения этапа на рубеж вышли разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Новосибирского военного института войск Национальной гвардии и Военного восточного округа. Участникам предстоит выполнить стрельбы из автомата Калашникова (АК-74), ручного пулемета Калашникова (РПК-74), пистолета Макарова (ПМ), снайперской винтовки Драгунова (СВД) и ручного гранатомета (РПГ). Дистанция до мишеней варьируется от 15 до 600 м в зависимости от типа оружия. Кроме того, участники соревнуются в метании ножей и саперных лопат на точность.

Во второй день индивидуальных стрельб выступают команды из Росгвардии, Западного военного округа, береговых войск Северного флота, Центрального военного округа и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Этот этап, который завершится 26 мая, включает также и стрельбы в составе группы.

По итогам трёх этапов всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» лидирует команда НВВКУ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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