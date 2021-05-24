24.05.2021 (14:15)

На территории бригады управления общевойсковой армии ЗВО состоялось торжественное открытие аллеи славы «Воинам связистам»

В день 79-й годовщины образования гвардейской Львовско-Берлинской орденов Александра Невского, Богдана Хмельницкого 2 степени и Красной Звезды бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронеже, состоялось торжественное открытие аллеи славы «Воинам связистам».

Торжественная церемония открытия началась с выступлений командования общевойсковой армии ЗВО и бригады управления, представителей ветеранских организаций, органов областной и городской администрации. В мероприятии приняли участие воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и военного оркестра Висленской мотострелковой дивизии.

Мемориал представляет из себя протяженную аллею, на которой накануне руководящий состав соединения связи и общевойскового объединения высадили 18 новых деревьев. В центре аллеи расположена мемориальная плита, где изображен полный 79-летний боевой путь бригады управления общевойсковой армии ЗВО.

Завершилась церемония торжественным маршем военнослужащих объединения и роты Почётного караула Военно-воздушной академии ВКС.

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