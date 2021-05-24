Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2021 (14:15)

На территории бригады управления общевойсковой армии ЗВО состоялось торжественное открытие аллеи славы «Воинам связистам»

В день 79-й годовщины образования гвардейской Львовско-Берлинской орденов Александра Невского, Богдана Хмельницкого 2 степени и Красной Звезды бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронеже, состоялось торжественное открытие аллеи славы «Воинам связистам».

Торжественная церемония открытия началась с выступлений командования общевойсковой армии ЗВО и бригады управления, представителей ветеранских организаций, органов областной и городской администрации. В мероприятии приняли участие воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и военного оркестра Висленской мотострелковой дивизии.

Мемориал представляет из себя протяженную аллею, на которой накануне руководящий состав соединения связи и общевойскового объединения высадили 18 новых деревьев. В центре аллеи расположена мемориальная плита, где изображен полный 79-летний боевой путь бригады управления общевойсковой армии ЗВО.

Завершилась церемония торжественным маршем военнослужащих объединения и роты Почётного караула Военно-воздушной академии ВКС.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье завершились сборы со старшинами танкового объединения ЗВО
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия по безопасности военной службы
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла проверка подразделения противодействия терроризму
В городе Кронштадт проходит военно-исторический фестиваль, посвящённый сохранению памяти воинов-защитников России в Первой Мировой войне

Метки:
Западный военный округ , Памятники , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false