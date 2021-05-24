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24.05.2021 (14:00)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО обучатся форсированию водных преград и штурму береговых укреплений

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, приступили к занятиям по форсированию водных преград на штатной технике.

В ходе учебных мероприятий мотострелки отработают элементы подготовки техники к преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения МТЛБ на плаву.

Кроме того, в целях совершенствования навыков военнослужащих в ведении огня из штатного стрелкового оружия при завершении переправы на противоположный берег водоема военнослужащие провели штурм укреплений условного неприятеля и заняли выгодный рубеж для перехода в атаку подходящих резервов.

Перед занятиями все обучающиеся прошли специальную подготовку по аварийному покиданию боевых машин на тренажерах, сдали теоретические зачеты по знанию требований безопасности и условиям выполняемого упражнения.

К учебным мероприятиям было привлечено более 150 военнослужащих гвардейского соединения и около 30 единиц военной техники, прошедших специальную подготовку и герметизацию.

Занятия по преодолению водных преград являются неотъемлемой частью подготовки механиков-водителей мотострелковых подразделений и предназначены для формирования у обучаемых чувства уверенности при вождении штатной техники в наиболее экстремальных условиях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ
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