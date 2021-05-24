24.05.2021 (13:45)

В ходе всеармейского конкурса среди подразделений войсковой ПВО выявили лучших воинов-спортсменов

В Краснодарском крае на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации завершился первый этап всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова.

В ходе спортивного этапа соревнований команды специалистов войсковой ПВО преодолели единую полосу препятствий, затем из автоматов АК-74 на удалении до 500 м поразили мишени, имитирующие противника.

Комплексное упражнение выполнялось военнослужащими отделений переносных зенитных ракетных комплексов методом эстафеты попарно. Первую пару составили командир отделения и наводчик (пулеметчик), вторую – старший стрелок-зенитчик и стрелок-зенитчик.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Во время соревнований зенитчики выполнят боевые стрельбы с бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А из 7,62-мм пулемета ПКТ и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Стрелять будут с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и вдогонку.

Также на морском побережье полигона Ейский среди военнослужащих выявят лучшего в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения, участок условного химического заражения.

Всеармейские соревнования стрелков-зенитчиков пройдут до 28 мая.

Команда, продемонстрировавшая лучший результат, представит Вооруженные силы Российской Федерации на международном конкурсе «Чистое небо», который состоится в августе в Китайской Народной Республике на полигоне Корла.

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