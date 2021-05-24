24.05.2021 (13:30)

Мотострелки ЦВО установили рекорд трассы и победили на первом этапе всеармейского конкурса «Суворовский натиск»

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 Центрального военного округа (ЦВО) одержали победу на первом этапе всеармейского конкурса «Суворовский натиск», который проходит в Челябинской области, и установили рекорд трассы, преодолев дистанцию за 47 минут и 33 секунды.

Три экипажа БМП-2 в составе мотострелкового взвода ЦВО преодолели 18-километровую дистанцию с препятствиями без штрафных кругов, поразив все девять групп мишеней: противотанковые гранатометы и управляемые ракеты, вертолеты и боевые машины пехоты «противника» на удаленности от 600 до 3000 метров. Средняя скорость прохождения одного круга при этом составила около 15 минут, а процент попаданий – 96%. Рекорд прохождения одного круга дистанции установили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), они проехали его за 13 минут и 20 секунд. При прохождении дистанции кроме огневого рубежа экипажи боевых машин преодолели девять искусственных и естественных препятствий, таких как курган высотой около 5 метров, брод глубиной до 1,5 метров и противотанковый ров с проходом, при прохождении которого с помощью подрыва мин имитировалась обстановка артиллерийского обстрела.

По итогам первого этапа победу одержала команда ЦВО, которая единственная преодолела дистанцию без штрафных кругов, на втором месте разместились мотострелки Восточного военного округа, третье место заняли экипажи Западного военного округа, они на 10 секунд опередили курсантов ДВОКУ.

Участники всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск» распределены по двум дивизионам. Первый дивизион представлен экипажами боевых машин пехоты БМП-2 Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Московского и Дальневосточного военных общевойсковых командных училищ. Во втором дивизионе соревнуются команды Западного, Южного военных округов и Дальневосточного военного общевойскового командного училища на боевых машинах пехоты БМП-3. Всего в конкурсе участвует девять команд, задействовано более 300 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

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