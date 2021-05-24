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24.05.2021 (13:15)

В Омске около 20 тысяч человек встретили железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

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Тематический поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!», который сегодня прибыл в Омск, встретили около 20 тысяч жителей и гостей города.

Торжественная встреча эшелона прошла на железнодорожном вокзале. В ней приняли участие командующий Омским ракетным объединением генерал-майор Владимир Квашин, военный комиссар Омской области полковник Юрий Мешавкин, военнослужащие ракетного объединения, железнодорожного соединения, ВДВ, авиационной комендатуры, представители правительства области, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города.

Вниманию гостей мероприятия были представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители ознакомились с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие попробовали солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

В выставке активно применяются современные технологии, интерактивные панели. В военно-медицинском вагоне любой посетитель может пройти тест на коронавирус, а также получить консультацию военных медиков.

Кроме того, на привокзальной площади была развернута выставка современных образцов военной техники, среди которых бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», военные квадроциклы и другое.

Также на вокзале Омска был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый мог узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» , Центральный военный округ
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