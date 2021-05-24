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24.05.2021 (13:00)

Военнослужащие ЦВО укрепили 150 метров защитной дамбы реки Абакан в городе Абаза в Хакасии

Фото Видео

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) укрепили 150 метров дамбы на левом берегу реки Абакан в городе Абаза Республики Хакасия для защиты местного населения от паводка.

За три дня военнослужащие при помощи специальной техники укрепили и расширили дамбу с 4 до 8 метров. Для этого военнослужащие осыпали более 2500 тысяч кубометров грунта. Им еще предстоит укрепить 350 метров дамбы.

Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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