24.05.2021 (13:00)

Военнослужащие ЦВО укрепили 150 метров защитной дамбы реки Абакан в городе Абаза в Хакасии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО укрепили 150 метров защитной дамбы реки Абакан в городе Абаза в Хакасии

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) укрепили 150 метров дамбы на левом берегу реки Абакан в городе Абаза Республики Хакасия для защиты местного населения от паводка.

За три дня военнослужащие при помощи специальной техники укрепили и расширили дамбу с 4 до 8 метров. Для этого военнослужащие осыпали более 2500 тысяч кубометров грунта. Им еще предстоит укрепить 350 метров дамбы.

Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники.

Решение об оказании помощи принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице