24.05.2021 (12:45)

В общевойсковой армии Западного военного округа завершен перевод техники на летний режим эксплуатации

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершили перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В ходе проводимых работ военнослужащие выполнили мероприятия сезонного обслуживания более 3 тысяч единиц бронетанковой, автомобильной и специальной техники, проверили работоспособность узлов и агрегатов боевых машин, систем электрооборудования, провели регулировку параметров работы двигателей, объектов военной техники.

Кроме того, с военнослужащими были проведены дополнительные занятия по эксплуатации объектов ВВТ.

Специалистами соединений был проведен качественный ремонт и подготовка объектов военной инфраструктуры, хранилищ для автомобильной и бронетанковой техники, складов и технических помещений.

В целях наиболее качественного проведения перевода на пунктах технического обслуживания и ремонта, в парках воинских частей было оборудовано более 150 постов для проверки состояния техники.

Всего к выполнению работ по переводу было привлечено более 2 тысяч военнослужащих объединения и около ста единиц специальной техники ремонтно-восстановительных подразделений армии.

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