24.05.2021 (12:30)

В танковой армии ЗВО стартуют комплексные занятия по безопасности военной службы

В преддверии летнего учебного периода в течение одной недели в соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) пройдут комплексные занятия по безопасности военной службы.

Главной целью учебных мероприятий станет формирование безопасного поведения среди личного состава во время боевой подготовки и в повседневной жизнедеятельности. В ходе занятий младшие командиры будут осваивать безопасные приемы и способы выполнения своих служебных обязанностей. Также они будут проинструктированы о том, что не допустимы нарушения требований безопасности среди подчиненного личного состава.

Для проведения занятий по соблюдению требований безопасности во всех сферах деятельности в воинских частях и на полигонах были обустроены специальные учебные места, в которых развернуто по более чем 15 учебных точек.

Всего в комплексных занятиях по безопасности военной службы примет участие порядка 2 тысяч офицеров танкового объединения ЗВО.

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