24.05.2021 (12:15)

На Балтийском флоте приступили к проверке готовности соединений и воинских частей к летнему периоду обучения

Выездные комплексные комиссии штаба Балтийского флота под руководством начальников управлений и служб начали проверку готовности соединений и воинских частей флота к летнему периоду обучения, который начнется в Вооруженных Силах Российской Федерации 1 июня.

Представители рабочих групп оценивают состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники. Особое внимание уделено вопросам адаптации молодого пополнения к военной службе и их социально-бытовой обеспеченности. Заключение о готовности соединений и воинских частей флота к новому периоду обучения будет донесено командованию Балтийского флота и вышестоящему штабу.

На данный момент к летнему периоду обучения на флотских полигонах подготовлено более 300 объектов для огневой подготовки, вождения боевых машин, а также тактической и специальной подготовкам. Силами полигонных команд было изготовлено более 200 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, имитирующих авто- и бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты противника.

На полигонах также созданы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, а также ряд других инженерных сооружений, целью которых является проверка умений преодолевать созданные заграждения и естественные природные препятствия.

Главными направлениями работы в предстоящем периоде обучения станут: увеличение интенсивности боевой подготовки; повышение профессионального уровня всех категорий личного состава; безаварийное обслуживание систем вооружения и военной техники; совершенствование боевой слаженности различных тактических групп, кораблей и воинских частей. Одной из главных задач в летнем периоде обучения станет подготовка и участие органов управления всех звеньев, а также личного состава соединений и воинских частей в совместном стратегическом учении «Запад-2021», которое состоится осенью текущего года.

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