24.05.2021 (11:40)

В Ярославской области стартовал всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2021

Всеармейский этап конкурса Армейских международных игр «Безопасная среда» среди лучших экипажей радиационной, химической разведки стартовал на полигоне Песочное в Ярославской области.

Конкурс «Безопасная среда» состоит из трех этапов – «Индивидуальная гонка», «Огневая подготовка», «Эстафета», в ходе которых каждый член экипажа выполнит 26 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолеют препятствия конкурсной трассы, примут участие в практической стрельбе, осуществят поиск радиоактивных источников, дистанционную химическую разведку, специальную обработку.

Полигон учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты стал первым в стране полигоном международного уровня для экстремального вождения бронемашин и практической стрельбы на время со сменой огневой позиции из стрелкового оружия.

В настоящее время уникальный поволжский полигон оборудован огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

Всеармейскому турниру предшествовали отборочные этапы конкурса. I этап проходил в соединениях и воинских частях, II этап – в объединениях, а III – в видах и родах войск ВС РФ, в военных округах, на Северном флоте.

В отборочных состязаниях, которые проводились с февраля по май 2021года, было задействовано более 2000 военнослужащих и свыше 800 единиц специальной техники.

Всеармейский этап конкурса «Безопасная среда» завершится 29 мая на полигоне Песочное учебного центра Военной академии, расположенной на границе Костромской и Ярославской областей.

Победители Всероссийских соревнований будут отстаивать честь Российской армии на конкурсе «Безопасная среда» VII Армейских международных игр, которые состоятся в августе 2021 года.

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