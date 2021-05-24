24.05.2021 (11:15)

На Черноморском флоте прошла тренировка по отражению нападения диверсантов

На Черноморском флоте (ЧФ) личный состав дежурных подразделений принял участие в учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на объекты одного из аэродромов базирования морской авиации флота.

По замыслу мероприятия условный противник применил отвлекающий манёвр, запустив в небо над аэродромом беспилотный летательный аппарат (БЛА). По сигналу тревоги боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» оперативно обнаружили и уничтожили БЛА.

В то же время группа условных террористов проникла на территорию аэродрома и с боем заняла здание учебных классов подготовки лётчиков. Личный состав дежурного подразделения заблокировал огнем диверсантов и удерживал их до прибытия группы усиления подразделений антитеррора флота. Прибывшее подразделение приступило к штурму здания и произвело задержание ДРГ.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

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