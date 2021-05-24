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24.05.2021 (10:30)

Экипаж противодиверсионного патрульного катера задержал условных диверсантов в акватории военной гавани

В соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота экипаж противодиверсионного патрульного катера (прдк) Новороссийской ВМБ успешно провёл учения по действиям корабля в море по предназначению.

Моряки-черноморцы отработали обнаружение и задержание условных подводных диверсантов в ходе обеспечения защиты гражданских судов на территории Новороссийского торгового порта.

По замыслу учения, с противодиверсионного катера на командный пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории военной гавани неизвестного движущего объекта, при помощи станций обнаружения были установлены координаты нарушителя и дана команда на перехват.

В результате активных действий экипажа нарушитель был задержан.

Справочно:

Катера 03160 «Раптор» обладают высокими скоростными характеристиками и маневренностью, специально рассчитаны для действия в акваториях внутренних морей на удалении до 100 миль от пунктов базирования. Благодаря своему техническому оснащению и хорошей мореходности, катера проекта 03160 способны действовать и днем и в ночное время суток.

Основное назначение судов этого класса патрулирование и несение дежурства в прибрежной морской зоне, охрана береговой линии от атак.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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