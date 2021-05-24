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24.05.2021 (10:15)

В Подмосковье завершились сборы со старшинами танкового объединения ЗВО

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли сборы с военнослужащими, которые в данном танковом объединении проходят военную службу по контракту на должностях старшин.

Целью мероприятия было углубление знаний, а также оттачивание умений и навыков, необходимых военнослужащим для эффективного исполнения своих функциональных обязанностей. Кроме того, проводилась проверка уровня подготовки старшин.

Всего в сборах приняло участие более 200 военнослужащих со всех соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Военные сборы , Сборы
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