24.05.2021 (10:15)
В Подмосковье завершились сборы со старшинами танкового объединения ЗВО
В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли сборы с военнослужащими, которые в данном танковом объединении проходят военную службу по контракту на должностях старшин.
Целью мероприятия было углубление знаний, а также оттачивание умений и навыков, необходимых военнослужащим для эффективного исполнения своих функциональных обязанностей. Кроме того, проводилась проверка уровня подготовки старшин.
Всего в сборах приняло участие более 200 военнослужащих со всех соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО.
Новости по теме:
Танкисты ЦВО одержали абсолютную победу в спортивном этапе всеармейского конкурса «Танковый биатлон»
В городе Кронштадт проходит военно-исторический фестиваль, посвящённый сохранению памяти воинов-защитников России в Первой Мировой войне
Метки: