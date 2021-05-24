Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2021 (09:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия по безопасности военной службы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перед началом летнего периода обучения 2021 года состоялись занятия по безопасности военной службы.

По вопросам безопасности было проинструктировано более 1500 человек военнослужащих и гражданского персонала. Для тех, кто несет службу в суточных нарядах и караулах, занятия проведут повторно на следующий день.

В рамках данного мероприятия были доведены требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, производстве работ на технике, проведении спортивно-массовых мероприятий, а также требования пожарной безопасности. Кроме того, прошли практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Личный состав посетил 12 учебных точек. На каждой, с целью наглядно продемонстрировать, к чему может привести несоблюдение требований безопасности, использовались информационные стенды, имитация травматизма, холостые патроны и взрывпакеты.

Занятия по безопасности военной службы носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Сотрудники военной автоинспекции ЦВО провели «Единый день безопасности юных пешеходов» в Иркутске
В городе Кронштадт проходит военно-исторический фестиваль, посвящённый сохранению памяти воинов-защитников России в Первой Мировой войне
Салютный дивизион ЗВО произведет праздничный артиллерийский салют в Москве в День Пограничника
В танковом полку армейского корпуса капитально отремонтирована казарма для личного состава

Метки:
Западный военный округ , Безопасность , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false