24.05.2021 (09:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия по безопасности военной службы

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) перед началом летнего периода обучения 2021 года состоялись занятия по безопасности военной службы.

По вопросам безопасности было проинструктировано более 1500 человек военнослужащих и гражданского персонала. Для тех, кто несет службу в суточных нарядах и караулах, занятия проведут повторно на следующий день.

В рамках данного мероприятия были доведены требования безопасности при обращении с оружием, проведении стрельб, производстве работ на технике, проведении спортивно-массовых мероприятий, а также требования пожарной безопасности. Кроме того, прошли практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Личный состав посетил 12 учебных точек. На каждой, с целью наглядно продемонстрировать, к чему может привести несоблюдение требований безопасности, использовались информационные стенды, имитация травматизма, холостые патроны и взрывпакеты.

Занятия по безопасности военной службы носили плановый характер.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице