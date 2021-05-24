Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.05.2021 (09:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла проверка подразделения противодействия терроризму

В рамках подготовки к летнему периоду обучения 2021 учебного года в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла проверка подразделения противодействия терроризму. С этой целью была составлена комиссия из офицеров управления ОГРВ ПРРМ, которая провела смотр документации, личного состава, вооружения и военной техники.

В ходе практических мероприятий проверки военнослужащие после получения сигнала тревоги отработали задачи по предназначению. Особое внимание уделялось управлению командирами личным составом и слаженности действий подразделения при блокировании и уничтожении условных террористов во время боя в городских условиях.

По результатам проверки личный состав с задачей справился, уложившись в установленный нормативом временной показатель.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В городе Кронштадт проходит военно-исторический фестиваль, посвящённый сохранению памяти воинов-защитников России в Первой Мировой войне
Салютный дивизион ЗВО произведет праздничный артиллерийский салют в Москве в День Пограничника
В танковом полку армейского корпуса капитально отремонтирована казарма для личного состава
В Москве состоялись торжественные мероприятия, посвященные 103-й годовщине со Дня образования 14 Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

Метки:
Западный военный округ , Антитеррор , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false