24.05.2021 (09:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла проверка подразделения противодействия терроризму

В рамках подготовки к летнему периоду обучения 2021 учебного года в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла проверка подразделения противодействия терроризму. С этой целью была составлена комиссия из офицеров управления ОГРВ ПРРМ, которая провела смотр документации, личного состава, вооружения и военной техники.

В ходе практических мероприятий проверки военнослужащие после получения сигнала тревоги отработали задачи по предназначению. Особое внимание уделялось управлению командирами личным составом и слаженности действий подразделения при блокировании и уничтожении условных террористов во время боя в городских условиях.

По результатам проверки личный состав с задачей справился, уложившись в установленный нормативом временной показатель.

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