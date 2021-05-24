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24.05.2021 (09:15)

В научную роту Минобороны России отправится призывник из Бурятии

В Восточном военном округе призывник Илья Белоусов отправится служить в научную роту Министерства обороны Российской Федерации со сборного пункта Республики Бурятия.

Илья с отличием окончил Бурятский институт информационных коммуникаций Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по специальности информатика и вычислительная техника.

За научную деятельность получал повышенную академическую стипендию от университета.

Неоднократно принимал участие во всероссийских научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых в Москве, Новосибирске, становился призером чемпионата «Молодых профессионалов Woridskills» в области сетевого, системного администрирования и программного решения для бизнеса.

В свободное от учебы время Илья занимается 3D моделированием, программированием.

На республиканском сборном пункте представители научных подразделений Минобороны России провели тестирование, для определения должного уровня знаний будущего военнослужащего по призыву с целью отбора в необходимом для него направлении.

Илья Белоусов успешно прошедший тестирование отправится в научную роту, где основная его деятельность будет связана с 3D моделированием, программированием, участие в различных научных работах, проектах, международных форумах, выставках.

Наряду со всеми новобранцами призывник пройдет военно-врачебную комиссию, получит военную форму одежды.

По завершении военной службы по призыву Илья планирует продолжить деятельность в научно-исследовательской роте и получить первое офицерское звание.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Научные роты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ
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