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24.05.2021 (09:00)

Инженеры ВВО организовали круглосуточную работу наведенной для местного населения переправы через реку Джида в Республике Бурятия

Военные инженеры мотострелкового соединения ВВО в круглосуточном режиме обеспечивают работу мостовой переправы для местного населения на реке Джида. Переправа уже четвертый год подряд устанавливается в соответствии с решением командования Восточного военного округа по обращению главы Республики Бурятия об оказании помощи.

При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие организовали круглосуточное дежурство, осуществлен ежедневный контроль его состояния. Систематически производится визуальный осмотр, замеры уровня воды в реке.

Осложняет стабильное обеспечение переправы высокая скорость течения горной реки, в районе переправы она составляет около 1,2 километра в час, для этого военнослужащими периодически осуществляется подтяжка якорей.

Напомним, что прежний мост рухнул и почти 400 жителей села Зарубино остались отрезанными от районного и республиканского центров. Понтонный мост длиной более 100 метров, установленный военными инженерами ВВО в мае этого года в очередной раз решил эту проблему.

Переправа будет функционировать до поздней осени текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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