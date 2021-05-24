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24.05.2021 (08:42)

В отдаленных гарнизонах ВВО в Забайкальском крае с участием военнослужащих ВВО состоится масштабный военно-технический форум «Армия-2021»

В конце августа текущего года в отдаленных гарнизонах Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) состоится масштабный Международный военно-технический форум «Армия-2021». В 2021 году общая концепция форума «Армия-2021» состоит во внедрении систем искусственного интеллекта.

Мероприятия форума пройдут сразу на нескольких площадках, в том числе  в отдаленных гарнизонах, где дислоцированы части и подразделения общевойсковой армии ВВО. В частности форум «Армия-2021» состоится в городе Борзя и поселке Горный.

В рамках демонстрации вооружения и военной техники гости мероприятия смогут посетить выставки с показом современного стрелкового оружия,  боевой экипировки, современных приборов наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники, а также технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Помимо статического и динамического показа вооружения и военной техники, на площадках форума будет представлена культурно-развлекательная программа с проведением спортивных мероприятий, а также выступлением творческих и художественных коллективов Забайкальского края.

Всего на тематических площадках военно-технического форума в отдаленных гарнизонах будет представлено около свыше 60 образцов вооружения, включая современные образцы вооружения и техники не так давно поступившие в воинские части ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , АрМИ
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