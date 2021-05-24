24.05.2021 (08:39)

Командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко подвел итоги подготовки войск

На военном совете ВВО в Уссурийске командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко подвел итоги подготовки войск с начала текущего года. Основные усилия в зимнем периоде обучения 2021 года сосредотачивались на сохранении высокой интенсивности боевой учебы и внедрении современных форм и способов подготовки войск (сил) в условиях противодействия распространению коронавируса. Основным мероприятием оценки качества подготовки войск стала сдача комплексной проверки комиссии генерального штаба в апреле текущего года.

В зимнем периоде обучения проведено более 4000 мероприятий боевой подготовки. По тактической подготовке проведено более 1800 основных мероприятий, в том числе боевые стрельбы отделений, взводов, а также сотни ротных, батальонных тактических учений.

Наиболее значимым мероприятием, направленным на повышение качества подготовки соединений и воинских частей округа, явилось показное двустороннее тактическое учение отдельных мотострелковых соединений Амурского общевойскового объединения.

В ходе учения на полигоне «Цугол» отрабатывались вопросы передвижения на большие расстояния различными способами, комплексного прикрытия войск, огневого поражения противника смешанными артиллерийскими группами и борьба с малогабаритными летательными аппаратами.

На ТОФ проведено более 25 тактических учений, отработано и сдано более 100 курсовых задач.

В частности, фрегат «Маршал Шапошников» впервые на Тихоокеанском флоте выполнил стрельбы высокоточным оружием по береговой и морской целям крылатой ракетой «Калибр».

Результаты полевой выучки напрямую связаны с уровнем огневой выучки подразделений. Так в зимнем периоде обучения проведено более 7000 практических занятий, из которых половина ночью.

Инженерно-саперный полк в Приморье принял участие по защите моста от ледохода в Яковлевском районе приморского края. Задача выполнена образцово.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией отдельная бригада РХБ защиты из Приморья с начала пандемии обработала более 94 тысяч объектов, в том числе 12 объектов оборонно-промышленного комплекса. Зимний период в ВВО завершился проведением контрольной проверки и контрольными занятиями.

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