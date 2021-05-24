24.05.2021 (08:36)
В инженерно-саперный полк ЮВО на Кубани поступил новейший роботизированный комплекс «Уран-6»
На вооружение инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае поступил новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».
Комплекс управляется оператором при помощи пульта на расстоянии до 1 км, что обеспечивает безопасную дистанцию при разрыве мин и снарядов.
Несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 кг тротила. Кроме того, оборудование комплекса позволяет обнаруживать опасные предметы, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.
Комплекс значительно повышает безопасность саперов при работе с взрывоопасными предметами.
Оператор комплекса уже прошел подготовку в противоминном центре ВС РФ и с начала летнего периода обучения приступит к освоению робота-сапера.