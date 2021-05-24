24.05.2021 (08:33)

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35 отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО на Кубани

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности по поддержке групп спецназа.

Летчики организовали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Кроме того, летчики сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.

В учебно-тренировочных полетах было задействовано порядка 10 вертолетов армейской авиации ЮВО.

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