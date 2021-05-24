24.05.2021 (08:33)
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35 отработали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО на Кубани
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности по поддержке групп спецназа.
Летчики организовали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.
Кроме того, летчики сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.
Также экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.
В учебно-тренировочных полетах было задействовано порядка 10 вертолетов армейской авиации ЮВО.