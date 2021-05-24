24.05.2021 (08:27)

Летчики армейской авиации ЮВО отработали тушение стихийных пожаров в Ростовской области

Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) отработали тушение стихийных пожаров в Ростовской области на транспортно-штурмовых вертолетах армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-26, оборудованных специальными водосливными устройствами ВСУ-5А и ВСУ-15А.

В ходе летно-тактического учения после проведения воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами, экипажи транспортно-штурмовых вертолетов ЮВО вылетели с аэродрома базирования к месту тушения условного пожара и сбросили на очаги возгорания более 50 т воды.

Заполнение ВСУ водой осуществлялось из естественных и искусственных водоемов глубиной до 3 м.

Кроме того, экипажи вертолетов отработали высадку десантно-пожарной команды и грузов к местам тушения пожара.

В связи с действующим особым противопожарным режимом на территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности военного округа, силами дежурной смены регионального центра управления ЮВО ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице