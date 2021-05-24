24.05.2021 (08:24)

Слушатели Академии Генерального штаба посадили новые деревья на аллее выпускников

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации приняли участие в ритуале посадки новых деревьев на аллее выпускников.

Офицеры и генералы, которые в этом году оканчивают основной и специальный факультеты, разместили саженцы черешчатого дуба перед фасадом своей альма-матер. Возле каждого дерева выпускники установили памятные таблички. По установленной год назад вузовской традиции аллея будет ежегодно пополняться новыми саженцами.

Военная академия Генерального штаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры, ведутся научные исследования в сфере национальной безопасности. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Кутузова, Ленина, Красного Знамени, Суворова I степени, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.

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