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24.05.2021 (07:37)

Военнослужащие РЭБ ВВО под Хабаровском готовятся к конкурсу «Электронный рубеж»

С военнослужащими соединения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, проведено тактико-специальное занятие в рамках подготовки к конкурсу «Электронный рубеж».

В ходе практических занятий расчеты совершили   марш в назначенный район,  выполнили нормативы по развертыванию комплексов и станций РЭБ.

Затем специалисты РЭБ выполнили радиоподавление электронных систем управления «противника».

Одним из элементов тренировки стало отражение личным составом подразделения нападения условной диверсионно-разведывательной группы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Соревнования , Конкурсы
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