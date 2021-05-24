24.05.2021 (07:37)
Военнослужащие РЭБ ВВО под Хабаровском готовятся к конкурсу «Электронный рубеж»
С военнослужащими соединения радиоэлектронной борьбы Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, проведено тактико-специальное занятие в рамках подготовки к конкурсу «Электронный рубеж».
В ходе практических занятий расчеты совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию комплексов и станций РЭБ.
Затем специалисты РЭБ выполнили радиоподавление электронных систем управления «противника».
Одним из элементов тренировки стало отражение личным составом подразделения нападения условной диверсионно-разведывательной группы.
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