24.05.2021 (07:32)

Военнослужащие соединения МТО ВВО создадут паромную переправу для перевозки грузов на БАМ

Более 100 военнослужащих и 40 единиц военной техники соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Приамурье, прибыли в город Февральск Амурской области для наведения паромной переправы через реку Селемджу.

Паромная переправа создается для обеспечения выполнения задач военными железнодорожниками, выполняющих реконструкцию Байкало-амурской магистрали (БАМ). Она обеспечит переправу различной техники и грузов массой до 80 тонн на пароме организованном при помощи секций понтонно-мостового парка (ПМП) буксируемых специальными катерами БМК-150. Ширина реки в месте наведения паромной переправы составляет около 180 метров.

Паромная переправа на Селемдже, в районе города Февральск, начинает работу в конце мая текущего года.

Для выполнения поставленной задачи, военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации, на расстояние более 300 километров.

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