24.05.2021 (07:24)
Около 20 тысяч прыжков с парашютов выполнят военнослужащие спецназа и морской пехоты ВВО в текущем году
В текущем году в Восточном военном округе военнослужащие подразделений специального назначения и морской пехоты Тихоокеанского флота совершат около 20 тысяч прыжков с парашютом.
Десантирование выполняется из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 и самолётов АН-26 с применением современных парашютных систем «Арбалет-2».
Прыжки осуществляются в диапазоне высот от 600 до 1200 метров с оружием. К мероприятиям также привлекаются военнослужащие женщины, которые хорошо осваивают программу боевой подготовки.
Перед практическим выполнением прыжков с личным составом была проведена тщательная наземная подготовка. Первоначальные навыки десантирования отрабатывались под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, на специальных тренажерах отрабатывались все элементы прыжка
и только после сдачи зачетов на допуск получили возможность подняться в небо.
В ходе практических тренировок, согласно программе воздушно-десантной подготовки, военнослужащие получают навыки десантирования в полной боевой выкладке со штатным оружием, в том числе и в темное время суток.