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24.05.2021 (07:19)

Во Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в парусных гонках в дисциплине «Пластиковый ял»

На Тихоокеанском флоте продолжаются спортивные соревнования, которые проходят в рамках сезона водных видов спорта.

Во Владивостоке, в акватории Амурского залива, состоялся третий этап соревнований в дисциплине «Пластиковый ял» по парусным гонкам. Они организованы Спортивным комитетом ТОФ совместно с Федерацией парусного спорта Приморского края. Третий этап турнира проводился на Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Владивосток) ФАУ МО РФ ЦСКА.

В нынешнем первенстве приняли участие 15 команд, представляющих соединения и части Тихоокеанского флота, высшие учебные заведения Министерства обороны дислоцированные в регионе, отраслевые ВУЗы, ветеранские организации ВМФ. Традиционно в состязании участвовали курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ), Морского государственного университета имени адмирала Невельского (МГУ) и Военного учебного центра при ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (ВУЦ при ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»).

Участникам парусных гонок, по результатам которых определились победители и призеры соревнований, пришлось трижды преодолевать дистанцию, выстроенную в форме треугольника. В напряженной борьбе победу одержала команда ТОВВМУ. Серебряные награды завоевали курсанты МГУ имени Невельского. Третье место заняла команда ВУЦ при ФГБОУ ВО «Дальрыбтвузе».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Соревнования , Конкурсы
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