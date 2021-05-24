24.05.2021 (06:00)

В Ярославской области на полигоне «Песочное» в рамках этапа конкурса Воздушно-десантных войск «Десантный взвод» прошла эстафета военнослужащих в составе подразделений команд-участников

На полигоне «Песочное» в Ярославской области прошли испытания для военнослужащих Воздушно-десантных войск в рамках конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Начался этап с эстафеты отделений, в ходе которой гвардейцы преодолевали полосу препятствий со стрельбой. В ходе конкурсного задания военнослужащие из 10 частей и соединений ВДВ проходили 3-х километровую дистанцию с полосой препятствий и стрельбой из различных положений на огневых рубежах из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7 Д.

На огневом рубеже военнослужащие совершали по 5 выстрелов из автомата и пулемета Калашникова и одному выстрелу из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ-7Д) из каждого положения. За промахи по мишеням команде добавлялось штрафное время. Также штрафное время команда получала за нарушение условий преодоления полосы препятствий.

Результат каждого десантного взвода, представляющего свои воинские соединения, складывался из общего времени каждого отделения за прохождение дистанции и добавленного штрафного времени.

Первое место в эстафете заняли хозяева трассы гвардейцы Ивановского воздушно-десантного соединения. Второе место завоевали десантники из Тулы, а третьими стали военнослужащие из Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

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