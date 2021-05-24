24.05.2021 (01:00)

230 заявок и 550 фоторабот поступило для участия в конкурсе фотографий «Маяки России-2021»

В рамках очередного этапа проведения открытого Всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России-2021» активность участников, направляющих на рассмотрение комиссии свои фотоработы повышается. На настоящее время поступило 230 заявок от авторов фотоматериалов по сформулированному для них заданию конкурса.

Организатором открытого всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России-2021» является Министерство обороны Российской Федерации в лице Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова. Соорганизатором Конкурса является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Положение о проведении Конкурса утверждено Главнокомандующим ВМФ России Адмиралом Николаем Евменовым.

Целями Конкурса являются: привлечение внимания к истории развития маячного дела в России, воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию родного края и необходимости их сохранения, воспитания патриотизма через искусство фотографии, выявление и поддержка талантливых авторов, работающих в жанре художественной и документальной фотографии.

В Конкурсе могут принимать участие граждане России, вне зависимости от возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений, в том числе и непрофессиональные фотографы (интересы несовершеннолетних участников Конкурса представляют их законные представители).

Конкурс проводится в три этапа:

- первый этап (прием работ) с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 2021 г.;

- второй этап (предварительный отбор) со 2 августа по 10 сентября 2021 г.;

- третий этап (финал Конкурса) с 11 по 24 сентября 2021 г.

Работы представляются на Конкурс в номинации:

- «Святыни морей» - показывающие маяки России и/или раскрывающие исторические аспекты создания Маячной службы России;

- «Смотрители маяков» - показывающие работу и быт маячников.

Выбор номинации, в которой участвует представленная на Конкурс фотография, осуществляет участник Конкурса, при этом работа должна соответствовать теме номинации. Положение о проведении Конкурса опубликовано на сайте Минобороны РФ и Русского Географического Общества.

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